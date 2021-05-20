Неймар составил идеального игрока

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Неймар составил идеального игрокаФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Форвард сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар составил идеального футболиста..

"О боже... идеальный игрок?! А можно называть себя? Можно, хорошо.

Я думаю, это были бы физическая подготовка Криштиану Роналду, эластичность Ибрагимовича, игра головой от Серхио Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, выбор позиции от Робрета Левандовского, отбор от Канте и креативность в центре поле от Верратти", – сказал Неймар.

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