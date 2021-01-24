Неймар составил сборную легенд ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар назвал состав команды из лучших бывших игроков клуба по состоянию на июнь 2020 года.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия).

Защита: Дани Алвес, Алекс да Коста, Давид Луиз, Максвелл (все – Бразилия).

Полузащита: Тиаго Мотта (гражданство Италии и Бразилии), Нене, Роналдиньо (оба – Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия).

Нападение: Златан Ибрагимович (Швеция), Джордж Веа (Либерия).