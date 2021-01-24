Неймар составил сборную легенд ПСЖ

Теги неймарзлатан ибрагимовичдэвид бекхэмроналдиньоджанлуиджи буффон

Неймар составил сборную легенд ПСЖНападающий ПСЖ Неймар назвал состав команды из лучших бывших игроков клуба по состоянию на июнь 2020 года.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия).

Защита: Дани Алвес, Алекс да Коста, Давид Луиз, Максвелл (все – Бразилия).

Полузащита: Тиаго Мотта (гражданство Италии и Бразилии), Нене, Роналдиньо (оба – Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия).

Нападение: Златан Ибрагимович (Швеция), Джордж Веа (Либерия).

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