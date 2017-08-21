Неймар совершил рекордное количество обводок в матче Лиги 1 за последние восемь лет

В матче третьего тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Тулузу" со счетом 6:2.

Бразильский нападающий парижан Неймар совершил в этом поединке 14 успешных обводок и это является рекордным показателем Лиги 1 с 2009 года.

Видео: Дриблинг Неймара.

Также 25-летний бразилец в этом матче оформил дубль и отдал две голевые передачи.

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