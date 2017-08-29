Неймар советовал Коутиньо не переходить в "Барселону"

Теги неймаркоутиньоливерпульбарселона

Неймар советовал Коутиньо не переходить в "Барселону"Бывший нападающий "Барселоны" Неймар считает, что полузащитнику "Ливерпуля" Коутиньо не следует переходить в каталонский клуб.

По мнению игрока ПСЖ, его партнеру по сборной Бразилии следует оставаться в английском клубе.

Напомним, что каталонский клуб прикладывает немало усилий для подписания Коутиньо, однако "Ливерпуль" отклоняет все предложения по футболисту.

Читайте: Дембеле: "Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод" | http://soccernews.ru

комментарии
а

сука неймар петух

Ответить
ГОСТЬ

ПИДАРАЗ ПЕТУХ

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов