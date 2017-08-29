Неймар советовал Коутиньо не переходить в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар считает, что полузащитнику "Ливерпуля" Коутиньо не следует переходить в каталонский клуб.

По мнению игрока ПСЖ, его партнеру по сборной Бразилии следует оставаться в английском клубе.

Напомним, что каталонский клуб прикладывает немало усилий для подписания Коутиньо, однако "Ливерпуль" отклоняет все предложения по футболисту.

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