Неймар советует Луану не переходить в "Спартак"

Теги луан виейраспартак москвагремионеймаргабриэл жезус

Неймар советует Луану не переходить в "Спартак"

Форвард "Гремио" Луан Виейра советуется со своими друзьями насчёт возможного перехода в московский "Спартак".

В частности, 24-летний футболист переговорил с Неймаром и Габриэлом Жезусом, которые порекомендовали ему отказаться от переезда в Россию, отдав предпочтение более серьёзному клубу и чемпионату.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Луана более 24 миллионов евро.

Также читайте: Луан: "Спартак"? Я еще ничего не решил". | http://soccernews.ru

комментарии
Надир

А он видать перешёл в более серьёзный чемпионат...недоносок...

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