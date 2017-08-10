Неймар советует Луану не переходить в "Спартак"

Форвард "Гремио" Луан Виейра советуется со своими друзьями насчёт возможного перехода в московский "Спартак".

В частности, 24-летний футболист переговорил с Неймаром и Габриэлом Жезусом, которые порекомендовали ему отказаться от переезда в Россию, отдав предпочтение более серьёзному клубу и чемпионату.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Луана более 24 миллионов евро.

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