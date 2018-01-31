Неймар сожалеет об уходе Моуры из ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал возможный трансфер Лукаса Моуры в "Тоттенхэм".

"Мне грустно, потому что он хороший друг и качественный игрок, которого редко выпускали на поле, и я считаю, что это очень несправедливо. Он мой футбольный брат, я желаю ему всего наилучшего. Независимо от того, где он будет играть, я надеюсь, что он будет много забивать и вернётся в сборную Бразилии.

Он не просто мой друг, он очень хороший парень. Здесь его могли бы выпускать намного чаще, но я не хозяин команды, не владелец ПСЖ. Но я считаю, что ему не следовало покидать Париж" - приводят слова Неймара английские СМИ.

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