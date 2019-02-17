Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1

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Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что думает об уроне чемпионата Франции.

"Если вы думаете, что Лига 1 легкая, вы заблуждаетесь. Здесь физика выше, чем в Испании. В Испании техника намного лучше. Лига 1 - это сложно.

Играть против двух линий по четыре двухметровых футболиста - это сложно. Необходимо искать выход, глядя на поле", - сказал Неймар.

Футболист перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 года за 222 миллионов евро.

На данный момент, Неймар не участвует в матчах из-за восстановления после травмы плюсневой кости.

В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 13 матчей, отметившись 13 голами и 8 ассистами.

А еще: Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара| http://soccernews.ru

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