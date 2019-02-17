Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что думает об уроне чемпионата Франции.
"Если вы думаете, что Лига 1 легкая, вы заблуждаетесь. Здесь физика выше, чем в Испании. В Испании техника намного лучше. Лига 1 - это сложно.
Играть против двух линий по четыре двухметровых футболиста - это сложно. Необходимо искать выход, глядя на поле", - сказал Неймар.
Футболист перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 года за 222 миллионов евро.
На данный момент, Неймар не участвует в матчах из-за восстановления после травмы плюсневой кости.
В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 13 матчей, отметившись 13 голами и 8 ассистами.
А еще: Моуринью ярко высказался о распиаренности Неймара| http://soccernews.ru
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|М
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|4
|Севилья
|23
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|Хетафе
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|6
|Алавес
|23
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|7
|Реал Сосьедад
|24
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|8
|Бетис
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|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
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|Леванте
|24
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|12
|Леганес
|24
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|Эспаньол
|23
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|23
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|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
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|17
|Жирона
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|Райо Вальекано
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