Неймар сравнил Мбаппе и Месси

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Неймар сравнил Мбаппе и Месси Фото AFP

Нападающий ПСЖ Неймар подверг сравнению своего одноклубника Килиана Мбаппе с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Их невозможно сравнивать. У них кардинально отличаются стили игры. Месси - лучший из тех, кого я видел, а Килиан на пути к тому, чтобы стать одним из лучших", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера ПСЖ пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира "Баварию" (3:2, 0:1).

Читайте также: Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе после выхода клуба в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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