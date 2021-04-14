Неймар сравнил Мбаппе и Месси

Фото AFP

Нападающий ПСЖ Неймар подверг сравнению своего одноклубника Килиана Мбаппе с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Их невозможно сравнивать. У них кардинально отличаются стили игры. Месси - лучший из тех, кого я видел, а Килиан на пути к тому, чтобы стать одним из лучших", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера ПСЖ пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира "Баварию" (3:2, 0:1).

Читайте также: Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе после выхода клуба в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru