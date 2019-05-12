Неймар стал автором уникального достижения

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Неймар стал автором уникального достижения

Форвард ПСЖ Неймар стал лидером топ-5 чемпионатов по процентному показателю числа забитых голов в проведенных играх.

Как сообщает Gracenote Live, 27-летний бразилец забил в 76 процентах своих игр (учитываются футболисты сыгравшие минимум в двух матчах). В этом сезоне Лиги 1 Неймар забил 15 голов в 17 матчах.

Всего в текущем сезоне на счету Неймара 23 забитых мяча и 11 ассистов в 28 матчах. Напомним, что Неймар пропустил часть сезона из-за травмы ноги.

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