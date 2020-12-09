Неймар стал автором уникального достижения
Форвард ПСЖ Неймар отметился тремя голами в игре Лиги Чемпионов с "Истанбулом" (5:1).
Как сообщает OptaJoe, бразилец стал первым игроком в истории Лиги Чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который забил по 20 голов в турнире за два разных клуба.
Напомним, что Неймар также забил 20 голов в ЛЧ в составе "Барселоны", за которую выступал с 2013 по 2017 год.
Кроме того, Неймар записал на свой счет третий хет-трик в ЛЧ. Больше только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси - по 8.
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