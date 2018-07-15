Неймар стал самым бьющим игроком ЧМ-2018

Теги неймарфилиппе коутиньоиван перишичкриштиану роналдуантуан гризманн

Неймар стал самым бьющим игроком ЧМ-2018Форвард сборной Бразилии Неймар стал самым бьющим игроком Чемпионата Мира в России.

Так, за пять матчей турнира бразилец нанес по воротам соперников 27 ударов. Его основными конкурентами в этом компоненте оказались партнер по команде Филиппе Коутиньо и хорват Иван Перишич - по 22 выстрела и француз Антуан Гризманн с португальцем Криштиану Роналду - по 21 удару.

Напомним,  Шмейхель стал лучшим голкипером ЧМ-2018 по проценту отраженных ударов. | soccernews.ru

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