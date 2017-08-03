Неймар стал самым дорогим футболистом в истории

Теги барселонанеймарпсж

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории

Бразильский нападающий Неймар выкупил свой трансфер у "Барселоны".

Футболист заплатил полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро. Таким образом, 25-летний Неймар стал самым самым дорогим футболистом в истории.

Эту сумму бразилец получил от Катара за роль посла Чемпионата Мира-2022 и в ближайшие дни станет игроком ПСЖ. 

Напомним, что прежний трансферный рекорд принадлежал полузащитнику Полю Погба, который год назад перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

Не пропустите: Бухафси: "Неймар подписал контракт с ПСЖ и хочет сыграть с "Амьеном". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов