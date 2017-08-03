Неймар стал самым дорогим футболистом в истории

Бразильский нападающий Неймар выкупил свой трансфер у "Барселоны".

Футболист заплатил полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро. Таким образом, 25-летний Неймар стал самым самым дорогим футболистом в истории.

Эту сумму бразилец получил от Катара за роль посла Чемпионата Мира-2022 и в ближайшие дни станет игроком ПСЖ.

Напомним, что прежний трансферный рекорд принадлежал полузащитнику Полю Погба, который год назад перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

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