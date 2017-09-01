Неймар стал владельцем пятиэтажного дома в пригороде Парижа



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар приобрел себе дом в пригороде Парижа, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, площадь строения составляет пять тысяч квадратных метров. В нем есть бассейн и несколько террас. Здание находится недалеко от базы ПСЖ.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ этим летом. Его зарплата составляет от 30 до 40 миллионов евро в год.

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