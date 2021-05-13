Неймар - судье: "Спасибо, что лишили меня финала. Это что-то личное?"

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Неймар - судье: "Спасибо, что лишили меня финала. Это что-то личное?"

Фото инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ Неймар отреагировал на свою дисквалификацию на финальный матч Кубка Франции.

Бразилец вышел на замену на 86-й минуте и успел получить жёлтую карточку, которая привела к бану на ближайшую игру турнира.

"Я сыграл пять минут, сфолил, и мне без раздумий показывают жёлтую. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное, а?" - написал Неймар в сторис инстаграма.

В финале Кубка Франции ПСЖ сыграет с победителем пары "Монако" - "Рюмийи-Вальер".

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