Неймар: "Связываем большие надежды с новым сезоном в связи с приходом Буффона и Тухеля"

Ведущий форвард ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от нового сезона.

" Мы связываем большие надежды с новым сезоном. У нас в составе появилась легенда футбола - Буффон. Он передаст весь свой опыт и, безусловно, поможет нам в этом сезоне. Я доволен его прибытием, также как и новым главным тренером Томасом Тухелем, который является отличным специалистом. Поэтому я надеюсь, что вместе мы проведем отличный сезон ", - цитирует 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар рассказал о своих переживаниях из-за вылета на ЧМ-2018. | soccernews.ru