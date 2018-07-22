Неймар: "Связываем большие надежды с новым сезоном в связи с приходом Буффона и Тухеля"

2 Теги псжнеймартомас тухельджанлуиджи буффон

Неймар: "Связываем большие надежды с новым сезоном в связи с приходом Буффона и Тухеля"Ведущий форвард ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от нового сезона.

"Мы связываем большие надежды с новым сезоном. У нас в составе появилась легенда футбола - Буффон. Он передаст весь свой опыт и, безусловно, поможет нам в этом сезоне. Я доволен его прибытием, также как и новым главным тренером Томасом Тухелем, который является отличным специалистом. Поэтому я надеюсь, что вместе мы проведем отличный сезон", - цитирует 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар рассказал о своих переживаниях из-за вылета на ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии
Роман

Почему взяли Буфона для всех загадка)

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ДА УЖ ОСОБЕНО БУФОН

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