Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар во время карантина продемонстрировал навыки игры на пианино. Футболист сыграл песню американского певца Джона Ледженда All of Me.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты приостановлены, кроме Беларуси.
Не пропустите: ПСЖ определился с позицией по Неймару. | http://soccernews.ru
главное
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
-
Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"
-
1
В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса
-
Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"
-
Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона
-
Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола
-
Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
-
3
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
-
1
Гус Тиль мог перейти в "Динамо" вместо "Спартака"
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя
-
3
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
1
Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам
-
"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо
-
Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13