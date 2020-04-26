Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца

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Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар во время карантина продемонстрировал навыки игры на пианино. Футболист сыграл песню американского певца Джона Ледженда All of Me.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты приостановлены, кроме Беларуси.

Не пропустите: ПСЖ определился с позицией по Неймару. | http://soccernews.ru
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