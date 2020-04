Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар во время карантина продемонстрировал навыки игры на пианино. Футболист сыграл песню американского певца Джона Ледженда All of Me.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты приостановлены, кроме Беларуси.

