Неймар сыграл в футбол 5 на 5 с Джибрилем Сиссе и Габриэлом Жезусом

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Неймар сыграл в футбол 5 на 5 с Джибрилем Сиссе и Габриэлом ЖезусомФорвард каталонской "Барселоны" Неймар вместе со своим коллегой по амплуа из "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом и известным в прошлом футболистом Джибрилем Сиссе приняли участие в товарищеском мини-матче.

Вот что из этого получилось:

Напомним, Неймар рассказал, в каких двух европейских клубах он может продолжить карьеру. | soccernews.ru

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