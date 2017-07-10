Неймар сыграл в футбол 5 на 5 с Джибрилем Сиссе и Габриэлом Жезусом

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар вместе со своим коллегой по амплуа из "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом и известным в прошлом футболистом Джибрилем Сиссе приняли участие в товарищеском мини-матче.

Вот что из этого получилось:

Напомним, Неймар рассказал, в каких двух европейских клубах он может продолжить карьеру. | soccernews.ru