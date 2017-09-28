Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"

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Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"Вингер французского ПСЖ Неймар похвалил своего напарника по линии атаке в клубе Килиана Мбаппе.

"У меня складывается такое впечатление, что Мбаппе - уже 30 лет. Он - настолько зрелый и настолько совершенный игрок... Для меня большая честь играть с ним. Это игрок, который будет доставлять соперникам много проблем и который будет вмешиваться в борьбу за "Золотой мяч", - цитирует 25-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Мбаппе также похвалил Верратти. | soccernews.ru

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