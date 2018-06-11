Неймар требует конкретики от "Реала"

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Неймар требует конкретики от "Реала"Форвард ПСЖ Неймар все еще не определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний нападающий парижан хотел бы уже этим летом перебраться в мадридский "Реал", однако пока королевский клуб не сделал ему официального предложения о переходе. Ввиду этого бразилец уже дал понять "сливочным", что, если те не предпримут конкретных действий по его подписанию, он будет готов остаться на "Парк де Пренс" еще на один сезон.

Напомним, Неймар прокомментировал свою игру в матче с австрийцами. | soccernews.ru

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