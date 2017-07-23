Неймар требует от "Барселоны" увеличения зарплаты

Нападающий "Барселоны" Неймар может остаться в команде, если финансовые условия его контракта будут улучшены, сообщает AS.

По сведениям издания, агент футболист уже провел переговоры с руководством каталонского клуба и потребовал значительно увеличить зарплату его клиента.

Если требования 25-летнего форварда не будут выполнены, то он перейдет в ПСЖ, который готов заплатить за него полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ отказался от трансфера Санчеса из-за Неймара. | http://soccernews.ru