Неймар требует от ПСЖ подписания трех игроков

Ведущий форвард ПСЖ Неймар требует от своего клуба подписания ближайшим летом трех игроков, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний нападающий хочет, чтобы по окончанию текущего сезона парижане подписали двух его соотечественников из мадридского "Реала" - Марсело и Каземиро, а также полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним, ключевой хавбек ПСЖ пропустит остаток сезона. | soccernews.ru