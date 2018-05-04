Неймар требует от ПСЖ подписания трех игроков

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Неймар требует от ПСЖ подписания трех игроковВедущий форвард ПСЖ Неймар требует от своего клуба подписания ближайшим летом трех игроков, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний нападающий хочет, чтобы по окончанию текущего сезона парижане подписали двух его соотечественников из мадридского "Реала" - Марсело и Каземиро, а также полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним, ключевой хавбек ПСЖ пропустит остаток сезона. | soccernews.ru

комментарии
Алекс

хахахааа какая-то чушь,Перес никогда не продает Марсело

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