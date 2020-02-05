Неймар: "У Мбаппе есть потенциал, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории"
Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.
"Мбаппе - феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории. Для меня огромная честь выступать с ним в одном клубе. Мы отлично взаимодействуем на поле и за его пределами. Люблю его!" - приводит слова Неймара сайт УЕФА.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 22 забитых мяча и 12 ассистов в 26 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|23
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|2
|Марсель
|22
|43
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Монако
|23
|32
|10
|Нант
|23
|32
|11
|Бордо
|22
|30
|12
|Страсбур
|22
|30
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13