Неймар: "У Мбаппе есть потенциал, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории"

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.

"Мбаппе - феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории. Для меня огромная честь выступать с ним в одном клубе. Мы отлично взаимодействуем на поле и за его пределами. Люблю его!" - приводит слова Неймара сайт УЕФА.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 22 забитых мяча и 12 ассистов в 26 матчах.

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