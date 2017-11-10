Неймар: "У меня нет конфликтов ни с Кавани, ни с Эмери"

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Неймар: "У меня нет конфликтов ни с Кавани, ни с Эмери"
Нападающий ПСЖ Неймар опроверг информацию о том, что у него существуют конфликты с главным тренером команды Унаи Эмери и форвардом Эдинсоном Кавани.

"У меня нет конфликтов ни с Кавани, ни с Эмери. И меня все устраивает в Париже! Мне неприятны подобные слухи и я прошу прекратить их распространять. Подобная ложь раздражает меня. Люди будут верить в нее, пока я не расскажу правду. Я хочу выигрывать трофеи с ПСЖ и сборной Бразилии" - приводит слова Неймара Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Неймар рассорился с Эмери и Кавани, недоволен своим положением в ПСЖ и раздумывает о переходе в "Реал" или "Барселону".

Не пропустите: В контракте Неймара с ПСЖ была прописана сумма, за которую бразилец может покинуть клуб. | soccernews.ru

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