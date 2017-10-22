Неймар удален в матче с "Марселем"



В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Марселем" (2:2).

На 87-й минуте поединка с поля был удален нападающий парижского клуба Неймар, получивший две желтые карточки.

Стоит отметить, что первое предупреждение форвард получил на 85-й минуте за грубый фол. Второй "горчичник" был показан бразильцу за неспортивное поведение.

Это удаление стало первым для 25-летнего Неймара в Лиге 1.

Не пропустите: Неймар забил 10 голов в 11 матчах за ПСЖ, в "Барселоне" ему понадобилось на это 25 поединков. | http://soccernews.ru