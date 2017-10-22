Неймар удален в матче с "Марселем"

Теги псжнеймар

Неймар удален в матче с "Марселем"
В матче 10-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Марселем" (2:2).

На 87-й минуте поединка с поля был удален нападающий парижского клуба Неймар, получивший две желтые карточки.

Стоит отметить, что первое предупреждение форвард получил на 85-й минуте за грубый фол. Второй "горчичник" был показан бразильцу за неспортивное поведение.

Это удаление стало первым для 25-летнего Неймара в Лиге 1.

Не пропустите: Неймар забил 10 голов в 11 матчах за ПСЖ, в "Барселоне" ему понадобилось на это 25 поединков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов