Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сумел совладать с эмоциями после поражения команды в финальном поединке Кубка Франции против "Ренна" (2:2, по пенальти - 5:6).

После окончания матча форвард поднимался по трибуне и остановился возле фаната, который снимал игроков на телефон. Неймар сначала закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Затем они немного поговорили, после чего бразилец ударил человека рукой в подбородок.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Напомним, что 27-летний Неймар недавно был дисквалифицирован на три матча Лиги Чемпионов за оскорбление арбитров после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:3). Скорее всего, теперь бразильца ждет новое наказание.

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