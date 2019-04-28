Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции

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Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сумел совладать с эмоциями после поражения команды в финальном поединке Кубка Франции против "Ренна" (2:2, по пенальти - 5:6).

После окончания матча форвард поднимался по трибуне и остановился возле фаната, который снимал игроков на телефон. Неймар сначала закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Затем они немного поговорили, после чего бразилец ударил человека рукой в подбородок.

Напомним, что 27-летний Неймар недавно был дисквалифицирован на три матча Лиги Чемпионов за оскорбление арбитров после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:3). Скорее всего, теперь бразильца ждет новое наказание.

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