Неймар удивил своими баскетбольными навыками

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Неймар удивил своими баскетбольными навыкамиФорвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар удивил своими баскетбольными навыками.

Не пропустите: как Неймар выходил из тени Месси. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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