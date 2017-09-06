Неймар удостоился критики за два последних своих матча в составе сборной Бразилии

Теги неймарбразилияэквадорколумбия

Неймар удостоился критики за два последних своих матча в составе сборной БразилииВингер сборной Бразилии Неймар удостоился критики у себя на родине за два последних матча в составе своей национальной команды против Эквадора и Колумбии.

Так, СМИ обратили внимание на то, что игра главной звезды "селесао" была больше ориентирована на индивидуальные действия, нежели на реальную помощь команде. В частности, Неймару поставили в упрек частые и неоправданные обыгрыши, а также его нежелание работать на оборону своей команды.

Напомним, Азар высказался о трансферной стоимости Неймара. | soccernews.ru

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