Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что нападающий Неймар без его разрешения покинул расположение клуба и отправился в сборную Бразилии, которая готовится к Кубку Америки-2019.
"Неймар получил разрешение от клуба, но я ему его не давал. Это решение было принято не на спортивном уровне. Я не принимаю решений об освобождении игроков от тренировок", - цитирует слова Тухеля Le Parisien.
Напомним, что ПСЖ еще предстоит сыграть в матче 38-го тура чемпионата Франции с "Реймсом", но Неймар не может принять в нем участие, так как отбывает дисквалификацию за удар болельщика.
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|М
|О
|1
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|37
|75
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|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
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|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
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|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27