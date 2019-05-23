Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера

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Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что нападающий Неймар без его разрешения покинул расположение клуба и отправился в сборную Бразилии, которая готовится к Кубку Америки-2019.

"Неймар получил разрешение от клуба, но я ему его не давал. Это решение было принято не на спортивном уровне. Я не принимаю решений об освобождении игроков от тренировок", - цитирует слова Тухеля Le Parisien.

Напомним, что ПСЖ еще предстоит сыграть в матче 38-го тура чемпионата Франции с "Реймсом", но Неймар не может принять в нем участие, так как отбывает дисквалификацию за удар болельщика.

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