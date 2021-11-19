Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке

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Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке

Фото твиттер Неймара

Форвард ПСЖ Неймар развлекался в компании других бразильских знаменитостей, несмотря на мышечную травму.

Из-за повреждения 29-летний футболист пропустил принципиальный матч между сборными Бразилии и Аргентины, однако это не помешало ему участвовать в частной вечеринке в преддверии игры.

По информации Extra Globo, поведение звёздного нападающего возмутило болельщиков в соцсетях. Также критичные статьи о нём выпустили некоторые СМИ.

Напомним, что поединок бразильцев и аргентинцев завершился нулевой ничьей. Обе сборные уже добыли прямые путёвки на ЧМ-2022.

Не пропустите: ПСЖ готовится к продаже Неймара. | http://soccernews.ru
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