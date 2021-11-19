Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке
Фото твиттер Неймара
Форвард ПСЖ Неймар развлекался в компании других бразильских знаменитостей, несмотря на мышечную травму.
Из-за повреждения 29-летний футболист пропустил принципиальный матч между сборными Бразилии и Аргентины, однако это не помешало ему участвовать в частной вечеринке в преддверии игры.
По информации Extra Globo, поведение звёздного нападающего возмутило болельщиков в соцсетях. Также критичные статьи о нём выпустили некоторые СМИ.
Напомним, что поединок бразильцев и аргентинцев завершился нулевой ничьей. Обе сборные уже добыли прямые путёвки на ЧМ-2022.
Не пропустите: ПСЖ готовится к продаже Неймара. | http://soccernews.ru
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|Реймс
|28
|41
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|18
|Ним
|28
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|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
|28
|13