Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке

Фото твиттер Неймара

Форвард ПСЖ Неймар развлекался в компании других бразильских знаменитостей, несмотря на мышечную травму.

Из-за повреждения 29-летний футболист пропустил принципиальный матч между сборными Бразилии и Аргентины, однако это не помешало ему участвовать в частной вечеринке в преддверии игры.

По информации Extra Globo, поведение звёздного нападающего возмутило болельщиков в соцсетях. Также критичные статьи о нём выпустили некоторые СМИ.

Напомним, что поединок бразильцев и аргентинцев завершился нулевой ничьей. Обе сборные уже добыли прямые путёвки на ЧМ-2022.

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