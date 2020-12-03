Неймар уговаривает Месси перейти в ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет видеть в парижском клубе аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, Неймар еще прошлым летом уговаривал Месси перебраться в ПСЖ, рассказывая ему о всех плюсах французского клуба. Тогда трансфер не состоялся, но следующим летом Месси станет свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. В связи с этим Неймар намерен вновь провести переговоры с аргентинцем о переходе в ПСЖ.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что Неймар и Месси вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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