Неймар уговаривает Месси перейти в ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет видеть в парижском клубе аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, Неймар еще прошлым летом уговаривал Месси перебраться в ПСЖ, рассказывая ему о всех плюсах французского клуба. Тогда трансфер не состоялся, но следующим летом Месси станет свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. В связи с этим Неймар намерен вновь провести переговоры с аргентинцем о переходе в ПСЖ.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Неймар и Месси вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

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