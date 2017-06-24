Неймар: "Уговариваю моего друга присоединиться к "Барселоне"

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Неймар: "Уговариваю моего друга присоединиться к "Барселоне"Форварда каталонской "Барселоны" Неймар рассказал о своем участии в одном из возможных трансферов своего клуба.

"Лукас Лима - мой отличный друг, и я уговариваю его присоединиться к "Барселоне". Надеюсь, все будет хорошо. Мы будем приветствовать его с распростертыми объятиями", - приводит слова 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Неймар хотел бы видеть Верратти в "Барселоне". | soccernews.ru

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