Неймар успешно прооперирован

Форвард ПСЖ Неймар в субботу утром перенёс операцию на правой ноге, сообщает Marca.

По сведениям издания, хирургическое вмешательство проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Процедура длилась более двух часов.

Напомним, что после операции Неймар пропустит, по разным данным, от двух до трёх месяцев.

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