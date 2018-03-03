Неймар успешно прооперирован
Форвард ПСЖ Неймар в субботу утром перенёс операцию на правой ноге, сообщает Marca.
По сведениям издания, хирургическое вмешательство проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Процедура длилась более двух часов.
Напомним, что после операции Неймар пропустит, по разным данным, от двух до трёх месяцев.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|27
|39
|7
|Нант
|27
|39
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|Сент-Этьен
|28
|35
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|27
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20