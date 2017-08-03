Неймар успешно прошел медобследование в ПСЖ

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Неймар успешно прошел медобследование в ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар в среду успешно прошел медобследование во французском ПСЖ, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, бразилец в сопровождении своего соотечественника Маквелла, ныне работающего спортивным координатором парижан, прошел процедуру медицинского осмотра под руководством доктора Эрика Ролленда в Португалии. Вечером того же дня Неймар вернулся в Барселону, чтобы уладить свой переход в ПСЖ с "сине-гранатовыми".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Неймар пройдет медобследование в ПСЖ в четверг. | soccernews.ru

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