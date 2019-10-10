Неймар установил рекорд сборной Бразилии
Нападающий ПСЖ Неймар вписал своё имя в историю бразильского футбола.
По информации ESPN, 27-летний форвард установил рекорд национальной сборной своей страны.
Сообщается, что никто ранее не проводил в столь раннем возрасте 100 матчей в составе "селесао".
Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, в его активе 61 забитый гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|23
|52
|2
|Сантос
|24
|47
|3
|Палмейрас
|24
|47
|4
|Коринтианс
|23
|42
|5
|Сан-Паулу
|24
|40
|6
|Интернасьонал
|24
|38
|7
|Гремио
|24
|38
|8
|Байя
|24
|38
|9
|Атлетико Паранаенсе
|23
|34
|10
|Гоияс
|24
|33
|11
|Атлетико Минейро
|23
|31
|12
|Ботафого
|24
|30
|13
|Форталеза
|24
|28
|14
|Васко да Гама
|23
|27
|15
|Флуминенсе
|24
|26
|16
|КСА
|24
|25
|17
|Сеара
|24
|23
|18
|Крузейро
|24
|21
|19
|Аваи
|23
|16
|20
|Чапекоенсе
|24
|15