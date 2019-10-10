Неймар установил рекорд сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ Неймар вписал своё имя в историю бразильского футбола.

По информации ESPN, 27-летний форвард установил рекорд национальной сборной своей страны.

Сообщается, что никто ранее не проводил в столь раннем возрасте 100 матчей в составе "селесао".

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, в его активе 61 забитый гол.

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