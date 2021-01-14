Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции
Нападающий ПСЖ Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес возобновили конфликт, возникший ещё в сентябре.
Напомним, что осенью в ходе Ле Классико бразилец ударил испанца сзади кулаком по голове, за что бы удалён. После матча оба участника инцидента обвинили друг друга в расизме.
В среду ПСЖ и "Марсель" снова играли между собой в поединке за Суперкубок Франции. Победу со счётом 2:1 одержали парижане.
"Кто король, Альваро?" - написал Неймар в твиттере после встречи.
"Мои родители всегда учили меня выносить мусор. "Марсель" навсегда", - ответил Гонсалес, прикрепив фото, на котором он схватил оппонента за голову.
Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours pic.twitter.com/wmJGbHTByQ— Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13