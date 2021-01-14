Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции

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Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции

Нападающий ПСЖ Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес возобновили конфликт, возникший ещё в сентябре.

Напомним, что осенью в ходе Ле Классико бразилец ударил испанца сзади кулаком по голове, за что бы удалён. После матча оба участника инцидента обвинили друг друга в расизме.

В среду ПСЖ и "Марсель" снова играли между собой в поединке за Суперкубок Франции. Победу со счётом 2:1 одержали парижане.

"Кто король, Альваро?" - написал Неймар в твиттере после встречи.

"Мои родители всегда учили меня выносить мусор. "Марсель" навсегда", - ответил Гонсалес, прикрепив фото, на котором он схватил оппонента за голову.

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