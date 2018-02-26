Неймар уступает только одному игроку по числу голевых пасов в этом сезоне

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Неймар уступает только одному игроку по числу голевых пасов в этом сезоне

В матче 27-го тура чемпионата Франции ПСЖ дома играет с "Марселем" (3:0, второй тайм).

Третий мяч в этом поединке забил нападающий парижского клуба Эдинсон Кавани, которому ассистировал Неймар.

Этот голевой пас стал 13-м для бразильца в этом сезоне в Лиге 1 и он уступает только хавбеку "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне (14) по числу результативных передач в пяти ведущих европейских чемпионатах.

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