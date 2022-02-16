Неймар утешил Месси в раздевалке после матча с ПСЖ

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар утешил аргентинского форварда Лионеля Месси после окончания первого матча 1/8 финала с мадридским "Реалом" (1:0), сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Месси выглядел расстроенным, несмотря на то, что вся команда радовалась победе, но Неймар подбодрил одноклубника.

Напомним, что 34-летний Месси провел на поле все 90 минут, не отметился результативными действиями и не забил пенальти.

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