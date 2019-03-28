Неймар: "Уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков в истории"

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Неймар: "Уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков в истории"

Нападающий ПСЖ Неймар считает, что его одноклубник Килиан Мбаппе может стать одним из сильнейших игроков в истории.

"Я уже считаю, что Мбаппе является феноменом. Он может стать еще сильнее, чем сейчас. Уверен, что Килиан станет одним из лучших игроков в истории. Он радостный, счастливый и всегда готов шутить. Он все еще очень молодой парень и ему необходимо набраться опыта", - приводит слова Неймара Goal.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире. | http://soccernews.ru

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