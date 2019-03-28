Неймар: "Уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков в истории"
Нападающий ПСЖ Неймар считает, что его одноклубник Килиан Мбаппе может стать одним из сильнейших игроков в истории.
"Я уже считаю, что Мбаппе является феноменом. Он может стать еще сильнее, чем сейчас. Уверен, что Килиан станет одним из лучших игроков в истории. Он радостный, счастливый и всегда готов шутить. Он все еще очень молодой парень и ему необходимо набраться опыта", - приводит слова Неймара Goal.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.
Не пропустите: ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20