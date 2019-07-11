Неймар уверен, что вернется в "Барселону"



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар уверен, что он вернется в "Барселону", сообщает RMC.

По сведениям издания, об этом футболист сообщил своему окружению. Бразилец регулярно общается с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, который регулярно зовет его в каталонский клуб.

Напомним, что Неймар не прибыл в расположение ПСЖ для прохождения предсезонной подготовки, за что был оштрафован. При этом "Барселона" и ПСЖ пока не могут договориться по трансферу форварда.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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