Неймар уверен, что вернется в "Барселону"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар уверен, что он вернется в "Барселону", сообщает RMC.
По сведениям издания, об этом футболист сообщил своему окружению. Бразилец регулярно общается с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, который регулярно зовет его в каталонский клуб.
Напомним, что Неймар не прибыл в расположение ПСЖ для прохождения предсезонной подготовки, за что был оштрафован. При этом "Барселона" и ПСЖ пока не могут договориться по трансферу форварда.
В минувшем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32