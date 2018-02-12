Неймар уверен в выходе ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Форвард французского ПСЖ Неймар уверен в выходе своей команды в четвертьфинал Лиги Чемпионов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в итоговой победе над мадридским "Реалом" - соперником его команды по 1/8 финала турнира - бразилец выразил уверенность не только своим одноклубникам, но и своим бывшим партнерам по каталонской "Барселоны", с которыми он поддерживает теплые отношения.

Напомним, Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru