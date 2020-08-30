Неймар уйдет от Nike к Puma

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прекращает сотрудничество с компанией Nike.

Как сообщает RMC Sport, 28-летний бразилец в ближайшее время подпишет контракт с Puma.

Отметим, что Nike спонсировала Неймара с 13 лет. В 2011 году Nike и Неймар заключили договор на 11 лет.

В минувшем сезоне Неймар провел 27 игр, забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

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