Неймар уйдет от Nike к Puma
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прекращает сотрудничество с компанией Nike.
Как сообщает RMC Sport, 28-летний бразилец в ближайшее время подпишет контракт с Puma.
Отметим, что Nike спонсировала Неймара с 13 лет. В 2011 году Nike и Неймар заключили договор на 11 лет.
В минувшем сезоне Неймар провел 27 игр, забил 19 голов и отдал 11 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13