Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар забил 50 голов за парижский клуб.
Такого результата 27-летнему удалось достигнуть в 57 матчах. Таким образом, Неймар повторил рекорд легендарного Карлоса Бьянки.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он участвовал всего в 15 матчах из-за травмы, в которых забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
ПСЖ недавно досрочно оформил чемпионство Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|35
|55
|6
|Монпелье
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Страсбур
|35
|46
|10
|Ним
|34
|46
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24