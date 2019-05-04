Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах

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Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар забил 50 голов за парижский клуб.

Такого результата 27-летнему удалось достигнуть в 57 матчах. Таким образом, Неймар повторил рекорд легендарного Карлоса Бьянки.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он участвовал всего в 15 матчах из-за травмы, в которых забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

ПСЖ недавно досрочно оформил чемпионство Франции.

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