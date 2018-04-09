Неймар в инстаграме намекнул на свое возвращение в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар в инстаграме намекнул на свое возвращение в каталонскую "Барселону".

Так, в социальной сети 26-летний нападающий парижан опубликовал совместное фото с лидером атак "сине-гранатовых" Лионелем Месси и оставил следующее сообщение: " Когда я и мой друг Лео Месси воссоединяемся, мы делаем великие дела. Дальше я расскажу вам больше. Оставайтесь на связи ".

Напомним, Моуринью готов обменять на Неймара двух игроков "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru