Неймар в инстаграме намекнул на свое возвращение в "Барселону"

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Неймар в инстаграме намекнул на свое возвращение в "Барселону"Форвард ПСЖ Неймар в инстаграме намекнул на свое возвращение в каталонскую "Барселону".

Так, в социальной сети 26-летний нападающий парижан опубликовал совместное фото с лидером атак "сине-гранатовых" Лионелем Месси и оставил следующее сообщение: "Когда я и мой друг Лео Месси воссоединяемся, мы делаем великие дела. Дальше я расскажу вам больше. Оставайтесь на связи".

Напомним, Моуринью готов обменять на Неймара двух игроков "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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