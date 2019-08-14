Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ

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Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар снова вспомнил, как "Барселона" разгромила парижский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 со счетом 6:1 после поражения 0:4. Об этом сообщает DAZN.

"Один из лучших моментов карьеры - это когда Сержи Роберто забил тот самый гол ПСЖ. Я очень горд, что сделал тогда голевую передачу. Также горжусь двумя забитыми мячами, которые очень повлияли на ход игры", - сказал бразилец.

Напомним, 27-летний форвард выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. Летом 2017 он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Однако в последние несколько месяцев все больше информации появляется о том, что Неймар хочет вернуться в стан сине-гранатовых.

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