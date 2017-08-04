Неймар в Париже

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Неймар в Париже

Новичок ПСЖ Неймар прилетел в Париж, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что вчера 25-летний футболист подписал с парижским клубом контракт до лета 2022 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Фото: Неймар в Париже.

Трансфер футболиста обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Не пропустите: Стало известно, когда Неймар дебютирует за ПСЖ. | http://soccernews.ru

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