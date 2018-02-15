Неймар: "В противостоянии с "Реалом" еще ничего не решено"

Форвард французского ПСЖ Неймар прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридскому "Реалу".

"Еще ничего не решено, у нас есть еще ответная игра", - приводит слова 26-летнего нападающего парижан El Mundo Deportivo.

В 7 матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов Неймар забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

Напомним, Неймар хочет видеть в ПСЖ ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru