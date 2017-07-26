Неймар в рекламе часов: "Это мое время"

Теги барселонапсжнеймар

Неймар в рекламе часов: "Это мое время"

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар снялся в фотосессии, рекламируя часы фирмы Gaga Milano.

Эту фотографию форвард выложил в своем твиттере и подписал ее как "Это мое время".

Фото: Неймар с часами.

Некоторые фанаты считают, что этой подписью бразилец намекнул на возможные изменения в карьере.

Напомним, что ПСЖ намерен купить 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

Не пропустите: ПСЖ требует от Неймара определиться с трансфером. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов