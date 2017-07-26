Неймар в рекламе часов: "Это мое время"

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар снялся в фотосессии, рекламируя часы фирмы Gaga Milano.

Эту фотографию форвард выложил в своем твиттере и подписал ее как "Это мое время".

Фото: Неймар с часами.

Некоторые фанаты считают, что этой подписью бразилец намекнул на возможные изменения в карьере.

Напомним, что ПСЖ намерен купить 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

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