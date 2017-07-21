Неймар в шаге от перехода в ПСЖ

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Неймар в шаге от перехода в ПСЖ

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар очень близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает Catalunya Radio, парижане ждут окончательного решения самого футболиста, после чего клуб заплатит полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

Отмечается, что сделка оформлена на 95 процентов.

Не пропустите: "Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода Неймара. | http://soccernews.ru

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