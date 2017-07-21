Неймар в шаге от перехода в ПСЖ
Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар очень близок к переходу в ПСЖ.
Как сообщает Catalunya Radio, парижане ждут окончательного решения самого футболиста, после чего клуб заплатит полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро.
Отмечается, что сделка оформлена на 95 процентов.
Не пропустите: "Барселона" ограничится двумя топовыми приобретениями в случае ухода Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Де Шильо стал игроком "Ювентуса"
-
С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед
-
ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов
-
Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты
-
"Ювентус" объявил о трансфере Щесны
Лента новостей
-
Клуб из АПЛ интересуется Ярмоленко и Коноплянкой
-
Президент "Торино" исключил переход Белотти в "Милан"
-
"Вест Хэм" теряет Куяте
-
"Хетафе" арендует защитника киевского "Динамо"
-
"Барселона" предложила за Коутиньо 78 миллионов евро
-
Орье хочет покинуть ПСЖ
-
Самба стал игроком "Астон Виллы"
-
"Реал" определился с двумя кандидатами на замену Морате
-
"Зенит" интересуется защитником "Марселя"
-
"Црвена Звезда" – "Иртыш" - 2:0, "Ягеллония" – "Габала" - 0:2 (обзоры)
-
В "Интере" опровергли интерес к Шику
-
Арнаутович перейдёт в "Вест Хэм"
-
Игнашевич восстановился от травмы
-
"Црвена Звезда", "Габала", "Штурм", "Паниониос", "Абердин", "Видеотон" и "Маккаби Тель-Авив" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы
-
"Манчестер Сити" в пятницу объявит о трансфере Данило
-
"Бавария" теряет Тьяго Алькантару
-
"Скендербеу" – "Кайрат" - 2:0 (обзор)
-
"Левски" – "Хайдук" - 1:2, "Утрехт" – "Валлетта" - 3:1 (обзоры)
-
Неймар в шаге от перехода в ПСЖ
-
"Кайрат" бесславно покидает Лигу Европы и другие результаты второго квалификационного раунда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34