Неймар в шаге от перехода в ПСЖ

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар очень близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает Catalunya Radio, парижане ждут окончательного решения самого футболиста, после чего клуб заплатит полную сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

Отмечается, что сделка оформлена на 95 процентов.

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