Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ

Теги неймарпсж

Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖФорвард ПСЖ Неймар близок к подписанию нового соглашения с клубом, сообщил в Твиттере журналист Николо Скира.

"Переговоры между Неймаром и ПСЖ находятся в продвинутой стадии. Контракт бразильца истекает в 2022 году и стороны обсуждают заключение нового долгосрочного соглашения, которое состоится в ближайшие недели", — написал Скира.

Напомним, Неймар играет в Париже с лета 2017 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за ПСЖ в 15 матчах. В его активе 12 голов и 3 результативные передачи.

Читать также: Два гола Неймара с пенальти не помогли ПСЖ победить "Лорьян" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов