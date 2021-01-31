Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар близок к подписанию нового соглашения с клубом, сообщил в Твиттере журналист Николо Скира.

"Переговоры между Неймаром и ПСЖ находятся в продвинутой стадии. Контракт бразильца истекает в 2022 году и стороны обсуждают заключение нового долгосрочного соглашения, которое состоится в ближайшие недели", — написал Скира.