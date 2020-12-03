Неймар: "В следующем году мы должны обязательно воссоединиться с Месси"

Нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании снова играть вместе с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Напомним, что с 2013 по 2017 год бразилец и аргентинец выступали за "сине-гранатовых".

"Больше всего я хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним. Месси может играть на моей позиции, но для меня это не проблема. В следующем году мы должны обязательно воссоединиться", - цитирует футболиста ESPN.

Контракт Месси с "Барсой" истекает по окончании сезона, после чего он сможет бесплатно перейти в другой клуб. Также не исключена очередная попытка "блауграны" вернуть Неймара на "Камп Ноу".

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